قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تستولى أمريكا على جرينلاند بالقوة؟.. ترامب يرفض التعليق ويهاجم أوروبا
قطر تعلن برنامج مباريات مصر الودية في شهر مارس
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الجاري إلى 4.7%
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حازم وقوي| تعليق ناري من مفيدة شيحة لقرار مدرب السنغال بالانسحاب خلال مواجهة المغرب

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على أداء مدرب السنغال بابي ثياو، خلال مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 لمنتخب بلاده مع المغرب، والتي أقيمت على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، مساء الأحد.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال تقديمها لبرنامج «الستات»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إنها كانت تتمنى فوز المغرب بالبطولة، خاصة أنها دولة عربية ولاعبيها يستحقون الفوز.

لكنها أشادت  الإعلامية مفيدة شيحة، بقرار المدير الفني للسنغال الانسحاب خلال المباراة، والذي تعلمت منه أن «قوة المدرب تستمد من قوة الفريق والدولة التي يمثلها».

وأضافت  الإعلامية مفيدة شيحة، ان : «السنغال لما حست وسط الماتش إنها ظُلمت وأخذت قرار الانسحاب، في حسابات كثيرة كانت ممكن تخلي المدرب مياخدش القرار ده، لكنه أثبت قوة اتخاذ القرار في وقت حاسم».

وأشارت  الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أنها لا تحكم على صحة القرار من عدمه، معقبة: «اللي عاجبني في قرار المدرب لما حد يقرر يمسك زمام الأمور، في الوقت ده واللحظة دي السنغال مسكوا زمام المباراة والبطولة أصبحت في أيديهم، سواء صح أو غلط، وقت الجد لازم قرار حازم وتنفيذ».

وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة عقب احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح المغرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، وانسحب «أسود التيرانجا» من أرضية الملعب احتجاجا على ما رأوه قرارا خاطئا، بناء على أوامر المدرب باب ثياو.

وعقب المباراة، أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، ما قام به المنتخب السنغالي على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ووصف إنفانتينو، ما صدر عن بعض المشجعين وبعض اللاعبين والجهاز الفني السنغالي بـ«غير المقبول»، مؤكدا أن الجهات الانضباطية يجب أن تتخذ الإجراءات المناسبة.

من جهته، أدان «الكاف» السلوك «غير المقبول» لبعض اللاعبين والمسئولين خلال نهائي كأس أمم إفريقيا، مؤكدا أنه يدرس جميع اللقطات وسيحيل الملف إلى الهيئات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.

مفيدة شيحة السنغال إفريقيا 2025 المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

ترشيحاتنا

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

السيارات الكهربائية

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

ضبط دواجن غير صالحه

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

بالصور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد