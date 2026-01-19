قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

السنغال تعلن برنامج الاحتفال بلقب كأس أمم أفريقيا

منتخب السنغال
منتخب السنغال
حسام الحارتي

أعلن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، اليوم "الإثنين"، عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء البلاد، احتفاءً بتتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية، في خطوة تعكس حجم الإنجاز وتأثيره الكبير على الشارع السنغالي.

وجاء هذا القرار بعد ليلة تاريخية شهدتها البلاد، عقب فوز "أسود التيرانجا" على المنتخب المغربي بهدف دون رد في المباراة النهائية، ليضيف الفريق لقبًا جديدًا إلى سجله القاري، وسط احتفالات واسعة امتدت من العاصمة داكار إلى مختلف المدن السنغالية.

ونشر الرئيس فاي رسالة عبر منصة «إكس»، أعرب فيها عن فخره الكبير بالمنتخب الوطني، مشيدًا بروح اللاعبين والتزامهم منذ لحظة رفع العلم الوطني، معتبرًا أن الفريق نجح في رفع ألوان السنغال عالياً على مستوى كرة القدم الإفريقية بعد مباراة وصفها بـ"الملحمية"، جسدت التحدي والإصرار حتى صافرة النهاية.

وجاءت مواعيد الاحتفال بالمنتخب السنغالي كالتالي:

الاثنين 19 يناير
الساعة 21:30 : الوصول إلى مطار AIBD

استقبال استثنائي من قبل الرئيس باسيرو ديوماي فاي والحكومة

الثلاثاء 20 يناير
الساعة 11:00 صباحاً: مسيرة شعبية كبرى في شوارع دكار مع دعوة لرفع الأعلام

الساعة 16:00 (4 عصراً): الاستقبال الرسمي في قصر الجمهورية

كما أشاد الرئيس بالأداء البطولي للاعبين خلال المباراة النهائية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن صدفة، بل نتاج جهد جماعي طويل، وانضباط تكتيكي وروح قتالية عالية، مثمنًا التضحيات الكبيرة التي قدمها الفريق والجهاز الفني داخل أرضية الملعب.

وأشار فاي إلى أن النجمة الجديدة المضافة لسجل كرة القدم السنغالية تمثل مصدر فخر للأمة بأكملها، وتخلّد جيل اللاعبين الحالي في ذاكرة الرياضة الإفريقية، مؤكداً أن الإنجاز أصبح حدثًا وطنيًا جامعًا يعكس مكانة السنغال في القارة واحتفالات شعبية واسعة في جميع المدن.

