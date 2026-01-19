روحي تؤلمني.. إبراهيم دياز يعتذر لجمهور المغرب بعد خسارة أمم أفريقيا

وجه اللاعب المغربي إبراهيم دياز، اعتذاره لجمهور المغرب بعد إهداره ركلة الجزاء في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكتب دياز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "روحي تؤلمني. لقد حلمت بهذا اللقب بفضل كل الحب الذي قدمتموه لي، لكل رسالة، لكل عرض دعم جعلني أشعر أنني لست وحدي.. لقد حاربت بكل ما أملك، بقلبي أولاً".

وتابع: "لقد فشلت بالأمس، وأتحمل المسؤولية كاملةً، وأعتذر من صميم قلبي".

وأضاف: "سيكون من الصعب عليّ النهوض، لأن هذا الجرح لا يلتئم بسهولة، لكنني سأحاول.. ليس من أجلي، بل من أجل كل من آمن بي، ومن أجل كل من عانى معي".

واختتم: "سأستمر في المضي قدماً حتى أتمكن يوماً ما من رد كل هذا الحب لكم وأن أكون فخراً للشعب المغربي".

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

ونجح بابي جاي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب السنغال في مرمى منتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن، بالعاصمة المغربية “الرباط”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي، الهدف، في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+14، احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، على مدافع السنغال “ديفو”؛ بعد تدخله على إبراهيم دياز، وجذبه من القميص داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 90+6؛ ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 90+2 ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، هدفا لصالح منتخب السنغال؛ بعد أن احتسب كرة خطأ على لاعب السنغال لصالح أشرف حكيمي.