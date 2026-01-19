ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتنطلق المباراة يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 ، بحضور كوكبة من نجوم الكرة العربية.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل لقاء يانج أفريكانز فى دوري أبطال إفريقيا:

1- الأهلي - 4 نقاط .

2- يانج أفريكانز 4 نقاط.

3- شبيبة القبائل نقطة واحدة.

4- الجيش الملكي المغربي نقطة واحدة