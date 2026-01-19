قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
نتنياهو: لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في إيران
دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء
انعقاد الجلسة العلمية الثانية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلوب يكشف أسرار مسيرته ويؤكد: "لم أعتبر نفسي يوما من الطراز العالمي"

كلوب
كلوب
إسراء أشرف

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة ريد بول والمدرب السابق لفريق ليفربول، عن فلسفته في التدريب ورؤيته لمسيرته المهنية، مؤكدًا أنه لم يعتبر نفسه أبدًا من الطراز العالمي رغم إنجازاته الكبيرة.

وفي مقابلة صحفية من لايبزيج، قال كلوب: «لم أشعر يومًا بأنني مدرب من الطراز العالمي، لأنني دائمًا ما كنت أملك الكثير من الأسئلة. كنت أتساءل: كيف يمكن أن أكون الأفضل وما زلت أفتقد إجابات؟».

وأضاف أن رحلته بدأت مع ماينتس، حيث قاد الفريق للصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ثم إلى بوروسيا دورتموند، وتوج بالدوري الألماني مرتين وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2013، قبل أن ينضم إلى ليفربول ويحقق معه كافة الألقاب الممكنة، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب، الذي يشغل الآن منصب المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة ريد بول ويشرف على أندية متعددة مثل لايبزيج ونيويورك ريد بولز وباريس إف سي، أوضح أن دوره الجديد يهدف لدعم المدربين الآخرين: «أريد أن أكون موجودًا في اللحظات التي يشعر فيها المدربون بالوحدة، لأساعدهم في اتخاذ القرارات التي لم أستطع اتخاذها بمفردي».

وذكر أن الوقوف على الجانب الآخر، مثل إشرافه على إقالة صديقه ماركو روزه من لايبزيج، كان شعورًا صعبًا وغريبًا، مضيفًا: «لم أرغب أبدًا في أن أصبح 'حفار قبور المدربين'».

وأشار كلوب إلى فلسفته في اللعب: «كنت أقول للاعبين: أسوأ ما يمكن أن يحدث هو الخسارة، فلنحاول الفوز. بذل كل ما لديك لا يعني أنك ستحصل على شيء، لكنه فرصتك الوحيدة لتحقيق الفوز».

واعتبر أن التركيز على النتائج وحدها مضلل، مؤكدًا أنه كان يركز على الأداء، والنتائج تأتي لاحقًا: «لم أشعر بالفخر خلال الاحتفالات بالكؤوس، الرحلة نفسها كانت الأهم بالنسبة لي».

واختتم كلوب حديثه بتأكيد أنه لا يخطط للعودة للتدريب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن دوره الحالي يمنحه متعة مختلفة وفرصة لإحداث تأثير أوسع: «أعرف أنني قادر على تدريب فريق كرة قدم، لكن ليس لدي حاجة للقيام بذلك حتى آخر يوم في حياتي».

يورجن كلوب كلوب ليفربول الألماني يورجن كلوب تصريحات كلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

ترشيحاتنا

متحدث مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس يكشف علاقة " القلقاس والقصب" بعيد الغطاس المجيد

متحدث مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس يكشف علاقة " القلقاس والقصب" بعيد الغطاس المجيد

الإسكندرية تحصد المركز الأول

الإسكندرية تحصد المركز الأول على مستوى القطاع الثاني بدوري الريادة

محافظ بورسعيد يتفقد محطة تسمين الماشية

بعد استقبالها 300 رأس ماشية كمرحلة أولى.. محافظ بورسعيد يتفقد محطة تسمين الماشية

بالصور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد