كلوب يكشف أسرار مسيرته ويؤكد: "لم أعتبر نفسي يوما من الطراز العالمي"

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة ريد بول والمدرب السابق لفريق ليفربول، عن فلسفته في التدريب ورؤيته لمسيرته المهنية، مؤكدًا أنه لم يعتبر نفسه أبدًا من الطراز العالمي رغم إنجازاته الكبيرة.

وفي مقابلة صحفية من لايبزيج، قال كلوب: «لم أشعر يومًا بأنني مدرب من الطراز العالمي، لأنني دائمًا ما كنت أملك الكثير من الأسئلة. كنت أتساءل: كيف يمكن أن أكون الأفضل وما زلت أفتقد إجابات؟».

وأضاف أن رحلته بدأت مع ماينتس، حيث قاد الفريق للصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ثم إلى بوروسيا دورتموند، وتوج بالدوري الألماني مرتين وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2013، قبل أن ينضم إلى ليفربول ويحقق معه كافة الألقاب الممكنة، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب، الذي يشغل الآن منصب المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة ريد بول ويشرف على أندية متعددة مثل لايبزيج ونيويورك ريد بولز وباريس إف سي، أوضح أن دوره الجديد يهدف لدعم المدربين الآخرين: «أريد أن أكون موجودًا في اللحظات التي يشعر فيها المدربون بالوحدة، لأساعدهم في اتخاذ القرارات التي لم أستطع اتخاذها بمفردي».

وذكر أن الوقوف على الجانب الآخر، مثل إشرافه على إقالة صديقه ماركو روزه من لايبزيج، كان شعورًا صعبًا وغريبًا، مضيفًا: «لم أرغب أبدًا في أن أصبح 'حفار قبور المدربين'».

وأشار كلوب إلى فلسفته في اللعب: «كنت أقول للاعبين: أسوأ ما يمكن أن يحدث هو الخسارة، فلنحاول الفوز. بذل كل ما لديك لا يعني أنك ستحصل على شيء، لكنه فرصتك الوحيدة لتحقيق الفوز».

واعتبر أن التركيز على النتائج وحدها مضلل، مؤكدًا أنه كان يركز على الأداء، والنتائج تأتي لاحقًا: «لم أشعر بالفخر خلال الاحتفالات بالكؤوس، الرحلة نفسها كانت الأهم بالنسبة لي».

واختتم كلوب حديثه بتأكيد أنه لا يخطط للعودة للتدريب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن دوره الحالي يمنحه متعة مختلفة وفرصة لإحداث تأثير أوسع: «أعرف أنني قادر على تدريب فريق كرة قدم، لكن ليس لدي حاجة للقيام بذلك حتى آخر يوم في حياتي».