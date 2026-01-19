أبرزها توتنهام ودورتموند.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

تنطلق غدا الثلاثاء الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.
وتشهد مباريات الثلاثاء والأربعاء مواجهات قوية أبرزها توتنهام ضد بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان ضد آرسنال.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
كايرات ضد كلوب بروج - الخامسة مساء.
بودو/جليمت ضد مانشستر سيتي - 7.45 مساء.
فياريال ضد أياكس - 10 مساء.
توتنهام هوتسبير ضد بوروسيا دورتموند - 10 مساء.
أولمبياكوس ضد باير ليفركوزن - 10 مساء.
سبورتنج لشبونه ضد باريس سان جيرمان - 10 مساء.
إنتر ميلان ضد آرسنال - 10 مساء
ريال مدريد ضد موناكو - 10 مساء.
كوبنهاجن ضد نابولي - 10 مساء.
جلطة سراي ضد أتلتيكو مدريد - الأربعاء 7.45 مساء.
كاراباج ضد آينتراخت فرانكفورت - الأربعاء 7.45 مساء.
أولمبيك مارسيليا ضد ليفربول - الأربعاء 10 مساء.
نيوكاسل يونايتد ضد بي إس في ايندهوفن - الأربعاء 10 مساء.
سلافيا براج ضد برشلونة - الأربعاء 10 مساء.
يوفنتوس ضد بنفيكا - الأربعاء 10 مساء.
تشيلسي ضد بافوس - الأربعاء 10 مساء.
بايرن ميونيخ ضد يونيون سانت جيلواز - الأربعاء 10 مساء.
أتالانتا ضد أتلتيك بلباو - الأربعاء 10 مساء.