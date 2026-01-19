أبرزها توتنهام ودورتموند.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

تنطلق غدا الثلاثاء الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتشهد مباريات الثلاثاء والأربعاء مواجهات قوية أبرزها توتنهام ضد بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان ضد آرسنال.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كايرات ضد كلوب بروج - الخامسة مساء.

بودو/جليمت ضد مانشستر سيتي - 7.45 مساء.

فياريال ضد أياكس - 10 مساء.

توتنهام هوتسبير ضد بوروسيا دورتموند - 10 مساء.

أولمبياكوس ضد باير ليفركوزن - 10 مساء.

سبورتنج لشبونه ضد باريس سان جيرمان - 10 مساء.

إنتر ميلان ضد آرسنال - 10 مساء

ريال مدريد ضد موناكو - 10 مساء.

كوبنهاجن ضد نابولي - 10 مساء.

جلطة سراي ضد أتلتيكو مدريد - الأربعاء 7.45 مساء.

كاراباج ضد آينتراخت فرانكفورت - الأربعاء 7.45 مساء.

أولمبيك مارسيليا ضد ليفربول - الأربعاء 10 مساء.

نيوكاسل يونايتد ضد بي إس في ايندهوفن - الأربعاء 10 مساء.

سلافيا براج ضد برشلونة - الأربعاء 10 مساء.

يوفنتوس ضد بنفيكا - الأربعاء 10 مساء.

تشيلسي ضد بافوس - الأربعاء 10 مساء.

بايرن ميونيخ ضد يونيون سانت جيلواز - الأربعاء 10 مساء.

أتالانتا ضد أتلتيك بلباو - الأربعاء 10 مساء.