هل يشارك حمزة عبد الكريم مع برشلونة أتلتيك في دوري أبطال أوروبا؟

كشفت تقارير، عن نادي برشلونة الإسباني أن النادي يستعد للإعلان رسميًا عن ضم اللاعب المصري الشاب، حمزة عبد الكريم، إلى صفوف فريق أتلتيك "الرديف"، بعد اتفاق مع نادي الأهلي المصري عقب مفاوضات طويلة ومعقدة بين الطرفين.

ويبلغ حمزة عبد الكريم من العمر 18 عامًا، وقد نال إعجاب إدارة برشلونة عقب أدائه المميز في بطولة كأس العالم للشباب نهاية العام الماضي، ما دفع الفريق الرديف للسعي لضم خدماته.

ووفقًا للتقارير الصحفية، تم الاتفاق بين الناديين على شروط الاستعارة بعد تمسك الأهلي بعدة مطالب، ليتم الانتهاء من الصفقة رسميًا قريبًا.

ويُعد فريق برشلونة أتلتيك محطة انتقالية للاعبين الشباب قبل الانضمام للفريق الأول، ويشارك في الدوري الإسباني الدرجة الرابعة وكأس كتالونيا، لكنه غير مؤهل للمشاركة في البطولات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا أو كأس ملك إسبانيا، وفق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن ناحية أخرى، يُسمح لفريق الشباب تحت 19 عامًا بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا للشباب، بينما يمكن للفريق الأول استعارة اللاعبين الشباب المسجلين ضمن قوائم "أ" و"ب" حسب لوائح يويفا، بما يضمن تطوير المواهب الشابة والاستفادة منها في المسابقات الكبرى.

بهذه الصفقة، يضيف برشلونة عنصرًا شابًا موهوبًا إلى صفوفه، ويعزز خطة النادي الإسباني لتطوير اللاعبين المصريين الواعدين داخل النظام الكروي للفريق الأول.