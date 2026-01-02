أهلي جدة يحسن قمة الدوري السعودي أمام النصر بنتيجة 3-2

نجح فريق أهلي جدة في الفوز على فريق النصر بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ووسجل أهداف أهلي جدة كل من إيفان توني في الدقيقة 7، وعاد اللاعب ذاته وضاعف النتيجة في الدقيقة 20،واقتنص هدف الفوز اللاعب ميريح ديميرال في الدقيقة 55، بينما سجل هدفي النصر عبد الإله العمري في الدقيقتين 31 و44 من انطلاق المباراة.

وبتكل النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 25 ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، وتوقف رصيد النصر عند النقطة 31 ليبقى متصدرا لجدول الدوري السعودي مؤقتا في انتظار لقاء الهلال.

تشكيل الفريقين

أعلن فريق النصر ونظيره أهلي جدة، تشكيليهما للمباراة، في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الأهلي أمام النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصائبي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، محمد سليمان بكر، زكريا هوساوي.

خط الوسط: زياد الجهني، ماتيوس، فالنتين أتانجانا.

خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

تشكيل النصر أمام الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينييغو مارتينيز، سعد الناصر.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أنجيلو.

خط الهجوم: كنجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ويسلي.

