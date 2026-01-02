ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر

واصل فريق النصر تصدره جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين رغم خسارته أمام الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن.

وفي تفاصيل اللقاء، تمكن الأهلي من الفوز بثلاثية مقابل هدفين، فيما واصل النصر حصد النقاط رغم الهزيمة ليظل في الصدارة برصيد 31 نقطة، متقدماً على الهلال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة، والتعاون ثالثاً بـ28 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الثالثة عشر:

النصر – 31 نقطة الهلال – 29 نقطة التعاون – 28 نقطة الأهلي – 25 نقطة القادسية – 21 نقطة الاتحاد – 20 نقطة الاتفاق – 19 نقطة نيوم – 17 نقطة الخليج – 15 نقطة الحزم – 13 نقطة الفيحاء – 12 نقطة الفتح – 11 نقطة الخلود – 9 نقاط ضمك – 9 نقاط الشباب – 8 نقاط الرياض – 8 نقاط الأخدود – 5 نقاط النجمة – نقطتين

بهذا الفوز، يرفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة ويواصل المنافسة بقوة في المراكز المؤهلة للمربع الذهبي، بينما يظل النصر محافظاً على موقعه في الصدارة مع تبقي العديد من المباريات الحاسمة قبل نهاية الموسم.