مالي وتونس في اختبار صعب.. سانتفيت: المباراة تحدٍ كبير والمنتخب التونسي مرشح للقب

كشف المدير الفني توم سانتفيت، مدرب منتخب مالي لكرة القدم، عن تحضيرات فريقه لمواجهة منتخب تونس في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأشاد سانتفيت بالقوة والقدرات الفنية للمنتخب التونسي، مؤكدًا أنه فريق مرشح بقوة للفوز باللقب، ويضم لاعبين مميزين سيجعلون المباراة تحديًا كبيرًا لمنتخب مالي.

وأشار المدرب إلى جاهزية فريقه لمواجهة تونس، مشيرًا إلى التاريخ الكروي لمالي، حيث سبق للفريق أن تأهل من دور المجموعات في نسخة عام 1972 بعد ثلاثة تعادلات، ووصل حينها إلى المباراة النهائية الوحيدة في تاريخه.

يأتي هذا التصريح في إطار تحضيرات مالي لمواصلة مشواره في البطولة والسعي لتكرار الإنجاز التاريخي.