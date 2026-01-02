إيقاف لاعب مالي مباراتين وغيابه عن مواجهة تونس بأمم أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، إيقاف أمادو هايدارا، لاعب منتخب مالي لمدة مباراتين، وذلك عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة جزر القمر بكأس الأمم الأفريقية.

وشهدت الدقيقة 88 من مباراة مالي وجزر القمر، التي أقيمت يوم الإثنين الماضي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، إشهار الحكم التشادي محمد الحاجي البطاقة الحمراء في وجه أمادو هايدارا، بعد تدخل اعتبره مخالفة تستوجب الطرد.

وقرر الكاف إيقاف اللاعب المالي لمدة مباراتين مما يجعله يغيب عن منتخب بلاده في مباراتي دور ثمن النهائي وربع النهائي.

يُذكر أن منتخب مالي يستعد لمواجهة نظيره تونس، غدًا السبت، ضمن منافسات دور الـ 16 بالبطولة.