وفاة نجل نجم منتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة كوت ديفوار بأمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن وفاة نجم منتخب بوركينا فاسو عزيز كي، ورحيله عن معسكر الخيول، قبل أيام من مواجهة كوت ديفوار بدور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره كوت ديفوار، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16.

ووفقًا لصحيفة" الهداف" الجزائرية فإن اللاعب البوركينابي "عزيز كي " تلقى نبأ وفاة نجله، الذي لم يتجاوز 9 سنوات، إذ كان يخوض مباراة مع زملائه في المدرسة، قبل أن يتعرض لسقوط مؤلم ارتطم فيه رأسه بالأرض، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

واختتمت أنه على أثر هذه الفاجعة، غادر اللاعب معسكر منتخب بوركينا فاسو فورًا.