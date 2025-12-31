قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الدولة توفر الأمن والاستقرار واحتفالات رأس السنة مستمرة
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: 45 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيا
رياضة

بوركينا فاسو يتفوق على منتخب السودان بهدفين في أمم أفريقيا

منتخب بوركينا فاسو
منتخب بوركينا فاسو
حسام الحارتي

حسم منتخب بوركينا فاسو وصافة ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا ، المقامة حاليا في المغرب، عقب فوزه  بهدفين على منتخب السودان ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات. 

أحرز لاسينا تراوري هدف تقدم بوركينا فاسو في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.  

وأهدر منتخب السودان فرصة التعادل أمام بوركينا فاسو عقب إهدار ركلة جزاء.

و أضاف آرسين كواسي الهدف الثاني في الدقيقة 85 ليعلن تفوق  بوركينا فاسو بثنائية.

بتلك النتيجة يحتل منتخب السودان المركز الثالث فى المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط ليتأهل لمواجهة السنغال بينما جاء منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط

وجاء تشكيل منتخب السودان كالتالي:-

حراسة المرمى: أبوجا

الدفاع: مازن محمدين، الطيب عبدالرزاق، محمد كسري، عوض زايد

الوسط: أمير عبدالله يونس، صلاح الدين عادل، ياسر بوشارا

بينما جاء تشكيل منتخب بوركينا فاسو كالتالي:-

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: سيدريك بادولو - إيسوفو دايو - إدموند تابسوبا - أرسين كواسي.

الوسط: سعيد سيمبوري - بلاتي توريه - عزيز كي.

الهجوم: جورجي مينونجو - سيرياك إيرييه - لاسينا تراوري.

بوركينا فاسو أمم أفريقيا المغرب تخب السودان منتخب بوركينا فاسو

