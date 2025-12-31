بوركينا فاسو يتفوق على منتخب السودان بهدفين في أمم أفريقيا

حسم منتخب بوركينا فاسو وصافة ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا ، المقامة حاليا في المغرب، عقب فوزه بهدفين على منتخب السودان ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات.

أحرز لاسينا تراوري هدف تقدم بوركينا فاسو في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وأهدر منتخب السودان فرصة التعادل أمام بوركينا فاسو عقب إهدار ركلة جزاء.

و أضاف آرسين كواسي الهدف الثاني في الدقيقة 85 ليعلن تفوق بوركينا فاسو بثنائية.

بتلك النتيجة يحتل منتخب السودان المركز الثالث فى المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط ليتأهل لمواجهة السنغال بينما جاء منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط

وجاء تشكيل منتخب السودان كالتالي:-

حراسة المرمى: أبوجا

الدفاع: مازن محمدين، الطيب عبدالرزاق، محمد كسري، عوض زايد

الوسط: أمير عبدالله يونس، صلاح الدين عادل، ياسر بوشارا

بينما جاء تشكيل منتخب بوركينا فاسو كالتالي:-

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: سيدريك بادولو - إيسوفو دايو - إدموند تابسوبا - أرسين كواسي.

الوسط: سعيد سيمبوري - بلاتي توريه - عزيز كي.

الهجوم: جورجي مينونجو - سيرياك إيرييه - لاسينا تراوري.