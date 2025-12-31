أمم أفريقيا| بوركينا فاسو يتقدم على السودان في الشوط الأول

تقدم منتخب بوركينا فاسو، بهدف نظيف أمام السودان، ضمن منافسات الجولة الختامية، من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا والمقامة بالمغرب.

أحرز لاسينا تراوري هدف تقدم بوركينا فاسو في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وأهدر منتخب السودان فرصة التعادل أمام بوركينا فاسو عقب إهدار ركلة جزاء.

وجاء تشكيل منتخب السودان كالتالي:-

حراسة المرمى: أبوجا

الدفاع: مازن محمدين، الطيب عبدالرزاق، محمد كسري، عوض زايد

الوسط: أمير عبدالله يونس، صلاح الدين عادل، ياسر بوشارا

بينما جاء تشكيل منتخب بوركينا فاسو كالتالي:-

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: سيدريك بادولو - إيسوفو دايو - إدموند تابسوبا - أرسين كواسي.

الوسط: سعيد سيمبوري - بلاتي توريه - عزيز كي.

الهجوم: جورجي مينونجو - سيرياك إيرييه - لاسينا تراوري.