قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تترأس لأول مرة مؤتمر «اتفاقية برشلونة» COP24 وتؤكد ريادتها في حماية البيئة البحرية
الإعـ دام شنقا لعامل أنهى حياة شاب بسبب خلافات مالية في دشنا بـ قنا
رئيس جامعة المنيا: الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة
محافظ المنيا: تقديم الدعم الكامل لتنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم منذ الصغر
أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني.. آفاق وأبعاد
الجولة الحاسمة لانتخابات النواب بالخارج.. المصريون يختتمون التصويت لاختيار 49 نائبًا
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا

منتخب السوادن
منتخب السوادن
حسام الحارتي

يواجه بعد قليل المنتخب السوداني نظيره بوركينا فاسو على ملعب المركب الرياضى محمد الخامس في الدار البيضاء، في ختام مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى يوم 18 يناير المقبل.

وجاء تشكيل منتخب السودان كالتالي:-

حراسة المرمى: أبوجا

الدفاع: مازن محمدين، الطيب عبدالرزاق، محمد كسري، عوض زايد

الوسط: أمير عبدالله يونس، صلاح الدين عادل، ياسر بوشارا

بينما جاء تشكيل منتخب بوركينا فاسو كالتالي:-

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: سيدريك بادولو - إيسوفو دايو - إدموند تابسوبا - أرسين كواسي.

الوسط: سعيد سيمبوري - بلاتي توريه - عزيز كي.

الهجوم: جورجي مينونجو - سيرياك إيرييه - لاسينا تراوري.

المنتخب السوداني بوركينا فاسو المغرب كأس أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

وزارة المالية

المالية": 137 مليار جنيه ارتفاعا في الفائض الأولي بالموازنة خلال 5 أشهر

سعر الذهب في السعودية

آخر يوم في السنة.. سعر الذهب بالسعودية الآن

صورة من الأحداث

التعاون الدولي في 2025.. توقيع أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد