تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا

يواجه بعد قليل المنتخب السوداني نظيره بوركينا فاسو على ملعب المركب الرياضى محمد الخامس في الدار البيضاء، في ختام مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى يوم 18 يناير المقبل.

وجاء تشكيل منتخب السودان كالتالي:-

حراسة المرمى: أبوجا

الدفاع: مازن محمدين، الطيب عبدالرزاق، محمد كسري، عوض زايد

الوسط: أمير عبدالله يونس، صلاح الدين عادل، ياسر بوشارا

بينما جاء تشكيل منتخب بوركينا فاسو كالتالي:-

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: سيدريك بادولو - إيسوفو دايو - إدموند تابسوبا - أرسين كواسي.

الوسط: سعيد سيمبوري - بلاتي توريه - عزيز كي.

الهجوم: جورجي مينونجو - سيرياك إيرييه - لاسينا تراوري.