مبابي يدعم إبراهيم دياز: يمر بلحظات صعبة وهدفنا الوقوف بجانبه

تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن وضع زميله المغربي إبراهيم دياز، في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها على الصعيد الدولي.

وأوضح مبابي أنه لم يتواصل بشكل مباشر مع دياز، مشيرًا إلى أنه اطلع على تفاصيل الموقف من خلال حديثه مع أشرف حكيمي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية ليست سهلة على اللاعب.

وأشار نجم المنتخب الفرنسي إلى أنه مرّ بتجارب مشابهة من الغضب والإحباط خلال مسيرته مع المنتخب الوطني، مؤكدًا أن مثل هذه اللحظات تعد جزءًا من حياة لاعب كرة القدم.

وشدد مبابي في ختام تصريحاته على أهمية مواصلة العمل، موضحًا أن الهدف في المرحلة المقبلة يتمثل في مساعدة إبراهيم دياز على تجاوز هذه الظروف الصعبة وتقديم الدعم الكامل له.