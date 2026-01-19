إدارة توتنهام تدرس مصير المدرب توماس فرانك قبل موقعة دورتموند بدوري الأبطال

تبحث إدارة نادي توتنهام الإنجليزي مستقبل المدرب الدنماركي توماس فرانك مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد سلسلة النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، اليوم الإثنين.

وجاءت الأزمة بعد خسارة الفريق على ملعبه أمام وستهام يونايتد بنتيجة 2-1، السبت الماضي، في المباراة التي شهدت هتافات حادة من الجماهير ضد فرانك، منها: «سيتم طردك في الصباح»، في ظل تعثر الفريق وعدم تحقيق الفوز في 6 من آخر 14 مواجهة.

وعلى الرغم من تأكيد فرانك خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة أنه يحظى بثقة إدارة النادي، أفادت المصادر بأن هناك محادثات جارية داخل توتنهام حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على المدرب لقيادة الفريق في مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند المقررة الثلاثاء.

وقاد فرانك تدريبات الفريق الأحد دون اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، في الوقت الذي ناقش فيه الرئيس التنفيذي فيناي فينكاتيشام وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي خيارات الإدارة المقبلة للفريق.