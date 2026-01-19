عمر مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة بودو جليمت

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، عن القائمة الرسمية التي ستشارك في مواجهة بودو جليمت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على الفريق النرويجي غدًا الثلاثاء، في مباراة يسعى خلالها الفريق السماوي للعودة إلى طريق الانتصارات القارية، بعد خسارته الأخيرة أمام غريمه المحلي مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

ويأمل جوارديولا في استعادة توازن الفريق قبل استكمال منافسات دوري الأبطال، مستفيدًا من جاهزية نجومه وعودة بعض اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في البطولات الأخيرة.

وفي هذا الإطار، أنهى عمر مرموش مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، مسجلًا هدفين ومقدمًا أداءً مميزًا ساعد الفراعنة على بلوغ المركز الرابع بعد تصدر دور المجموعات، والتغلب على بنين وكوت ديفوار، قبل الخسارة أمام السنغال في نصف النهائي والسقوط بركلات الترجيح أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة بودو جليمت:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، ماركوس بيتينلي، جيمس ترافورد

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، ريكو لويس، نوبل، ماكس ألين، ناثان آكي، مفوني، نيكو أوريلي

خط الوسط: رودري، جراي، تيجاني ريندرز، فيل فودين، ريان شرقي، موكاسا

خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، جيريمي دوكو، عمر مرموش، إيرلينج هالاند.