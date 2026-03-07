منحهم شهادات دراسية مزورة.. ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص بالوايلي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة أحد الأشخاص لكيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي في القاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – استمارات التحاق بالكيان – مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

على جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص وبرفقته آخر بترويج المواد المخدرة بالقليوبية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ) ، وبحوزتهما (كمية لمخدري "الهيروين ، الآيس") ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم بإرشاد الأول ضبط السيارة الـ"ميكروباص" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية .