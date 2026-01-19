وجه رسالة شكر للجماهير.. ساديو ماني يحتفل بتتويج السنغال بكأس الأمم الأفريقية

احتفل النجم السنغالي ساديو ماني بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه «أسود التيرانجا» عقب مشوار قوي في البطولة.

وشارك ماني متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا من لحظات الاحتفال، ظهر خلالها وهو يحمل الكأس وسط زملائه في منتخب السنغال.

وكتب ساديو ماني معبرًا عن سعادته: «الحمد لله.. شكرًا للجميع»، في رسالة مختصرة تعكس فخره بالإنجاز والدعم الكبير الذي تلقاه المنتخب من جماهيره.



وتفاعل عدد كبير من الجماهير والمشجعين مع منشور ماني، مشيدين بأدائه القيادي داخل الملعب ودوره المؤثر في قيادة السنغال للتتويج القاري.

وحسمت السنغال مباراتها امام المغرب بالفوز 1-صفر في الوقت الإضافي لتحصد لقب كأس الأمم للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ، وبعدها قال ماني إنها آخر بطولة قارية له.

وقال لاعب النصر السعودي (33 عاما) للصحفيين "كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لي؟ نعم، أعتقد أنني قلتها سأتوقف هنا.

وأضاف: "أعتقد أن الجيل القادم مستعد وسيؤدي المهمة، سأكون الرجل الثاني عشر في الفريق".

وبدا أفضل لاعب في أفريقيا مرتين مترددا في مغادرة الملعب عندما اقتحمه مدربه بغضب وأشار للاعبيه بالمغادرة.

وتحدث ماني مع المدرب الفرنسي كلود لوروا، الذي شارك في تسع بطولات أفريقية في رقم قياسي، بجانب الملعب عندما كان يغطي البطولة للتلفزيون الفرنسي.

وقال لوروا، الذي سبق له تدريب السنغال: "جاء ساديو ليسألني عما سأفعله إذا كنت في مكانه، وقلت له بكل بساطة ‭'‬سأطلب من زملائك في الفريق العودة‭'‬".

كأس العالم قد تكون الوداع الأخير لماني

شارك ماني في ست بطولات لكأس الأمم الأفريقية وحصد ميداليتين ذهبيتين؛ إحداهما عام 2021 (حين توج بجائزة أفضل لاعب أيضا) والأخرى أمس الأحد. كما حل وصيفا في 2019 في مصر عقب الخسارة من الجزائر في النهائي.

وإجمالا سجل ماني 11 هدفا في 29 مباراة في نهائيات البطولة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعتزل ماني دوليا تماما بعد مشاركة السنغال في كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة في يونيو المقبل.

لكن قبل المباراة النهائية أمس، أصر مدربه على أن ماني قد يبقى.

وقال ثياو في مؤتمر صحفي "القرار ليس بيده، الشعب يريد استمراره، وأعتقد أنه اتخذ قرارا متسرعا، البلد لا توافق، وأنا كمدرب لا أوافق على ذلك".