صدمة الركراكي.. شاهد فرحة جنونية لمنتخب السنغال بعد هدف التتويج أمام المغرب

نجح بابي جاي في تسجيل هدف الفوز لصالح منتخب السنغال في مرمى منتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وشهد نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية عدة أحداث مثيرة سبقت الهدف، حيث انسحب منتخب السنغال من المباراة.

وتوقف نهائي أمم أفريقيا 15 دقيقة نتيجة اعتراض منتخب السنغال على قرارات الحكم خصوصا بعد احتسابه ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لصالح المغرب.

وتصدى الحارس السنغالي ميندي لركلة جزاء سددها إبراهيم دياز ليمنح أسود التيرانجا فرصة العودة لتحقيق الانتصار.

احتواء أزمة السنغال

ماني لعب الدور الأهم في احتواء الأزمة ، إذ دخل غرفة الملابس غاضباً، مطالباً زملاءه بالعودة إلى أرض الملعب واستكمال المباراة مهما كانت الظروف.

ووجه مانى رسالة واضحة لزملائه : الفوز باللقب أهم من أي احتجاج والتاريخ لا يتذكر سوى الأبطال.

وبحسب تصريحات لامين كامارا فإن ماني كان الوحيد الذي نجح في التأثير على الجميع قائلاً: " عندما يتحدث ساديو يستمع الجميع وطلب منا الخروج وإنهاء المباراة وكان محقا " .

واستجاب لاعبو السنغال لنداء نجمهم الأول ، وعادت المباراة إلى الاستئناف وسط أجواء مشحونة ونفذ إبراهيم دياز ركلة الجزاء للمغرب بطريقة استعراضية لكن الحارس إدوارد ميندي تصدى لها بثبات ليعيد الهدوء النسبي إلى صفوف السنغال ويمنحهم دفعة معنوية هائلة.