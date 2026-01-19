تسمم غذائي.. سر غياب ثنائي السنغال عن نهائي أمم أفريقيا 2025

كشفت تقارير إعلامية سبب غياب ثنائي منتخب السنغال دياتا سار ونيانج عن مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه إثر الفوز على المغرب بهدف دون رد.

وذكرت التقارير، أن سبب غياب ثنائي أسود التيرانجا عن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 يكمن فى تعرض كل منهما إلي التسمم الغذائي.

من جانبه قال لاعب أسود التيرانجا السنغالي إسماعيل جاكوبس في تصريحات إعلامية :هناك أشياء كثيرة حدثت قبل اللقاء وليس فقط أثناء اللقاء ، العديد من الأشياء ستخرج للعلن قريبًا.