ساديو ماني الأعلى .. رواتب نجوم السنغال أبطال كان 2025

توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

ومازالت الانظار على لاعبي منتخب السنغال بعد تحقيق اللقب الثاني لساديو ماني في مشواره.

وتصدر ساديو ماني قائمة الأكثر دخلا في منتخب السنغال حيث كسر حاجز الـ 43 مليون دولار رفقة نادي النصر السعودي.

وجاء في قائمة الأكثر حصولا على راتب مع أنديتهم 3 لاعبين في الدوري السعودي وهم ساديو ماني وخاليدو كوليبالي لاعب الهلال وإدوارد ميندي لاعب الأهلي.

قائمة رواتب لاعبي السنغال مع أنديتهم

1- ساديو ماني : 2.2 مليون دولار شهرياً - النصر السعودي

2- خاليدو كوليبالي : 1.9 مليون دولار شهرياً - الهلال السعودي

3- إدوارد ميندي : 600,000 دولار شهرياً - الأهلي السعودي

4- إسماعيلا سار : 380,000 دولار شهرياً - كريستال بالاس

5- إبراهيما كوناتيه : 350,000 دولار شهرياً - ليفربول الإنجليزي

6- نيكولاس جاكسون : 300,000 دولار شهرياً - تشيلسي الإنجليزي

7- باب ماتار سار : 280,000 دولار شهرياً - توتنهام الإنجليزي

8 - حبيب ديالو : 200,000 دولار شهرياً الشباب السعودي

9- إدريسا غانا غي - 180,000 دولار شهرياً - إيفرتون الإنجليزي

10 - موسى نياكاتي : 150,000 دولار شهرياً - ليون الفرنسي

