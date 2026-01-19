فيديو صدى البلد | لحظة تسليم الأمير مولاي رشيد شقيق ملك المغرب كأس أمم إفريقيا للسنغال

توج المنتخب السنغالي بطلاً لكأس الأمم الإفريقية 2025، مساء أمس، الأحد، عقب الفوز على المغرب بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "مولاي عبد الله" بالعاصمة الرباط.

وشهد حفل تتويج السنغال بالكأس حضور الأمير مولاي رشيد، شقيق ملك المغرب، الذي ترأس مراسم اختتام البطولة وسلم كأس البطولة إلى لاعبي المنتخب السنغالي، احتفالًا باللقب الثاني في تاريخ أسود التيرانجا.

وسجل هدف الفوز للسنغال اللاعب بابي جاي في الدقيقة 94، بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى شوطين إضافيين، ليمنح بلاده انتصارًا تاريخيًا على المستضيف المغرب.

ويعد هذا التتويج تتويجًا لجهود المدرب بابي ثياو ولاعبيه طوال البطولة، بعد أداء متواصل ومتميز قادهم إلى اللقب القاري الثاني في تاريخ المنتخب السنغالي.