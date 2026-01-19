أهدر إبراهيم دياز، لاعب منتخب المغرب، فرصة ذهبية لمنح أسود الأطلس هدف التعادل في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، بعدما أضاع ركلة جزاء حاسمة أمام السنغال، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، الأحد، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وجاءت ركلة الجزاء في الدقيقة 90+13 من عمر اللقاء، عقب احتساب الحكم الكونغولي جان جاك ندالا المخالفة بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، وسط اعتراضات قوية من لاعبي الجهاز الفني لمنتخب السنغال.

فيديو صدى البلد | لحظة ضياع ركلة جزاء المغرب أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا

وتقدم إبراهيم دياز لتنفيذ الركلة، إلا أنه سدد الكرة بطريقة «بانينكا» في منتصف المرمى، لينجح الحارس السنغالي إدوارد ميندي في التصدي لها بسهولة، وسط ذهول الجماهير المغربية التي كانت تأمل في العودة بالمباراة إلى نقطة التعادل.

وأشعلت ركلة الجزاء المهدرة أجواءً مشحونة داخل أرض الملعب، حيث هدد لاعبو منتخب السنغال بالانسحاب اعتراضًا على القرار التحكيمي، قبل أن يتدخل ساديو ماني ويقنع زملاءه بالعودة واستكمال المباراة.

وبعد إهدار الركلة، أطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الأصلي، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي نجح خلالها منتخب السنغال في حسم اللقب القاري، بعدما سجل بابي جاي هدف الفوز في الدقيقة 94، متوجًا أسود التيرانجا باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخهم.

