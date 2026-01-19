ساديو ماني يقود احتفالات السنغال بلقب أمم أفريقيا .. مشهد مميز

شهدت أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط الذي احتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، احتفالات صاخبة من جانب لاعبي السنغال عقب التتويج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0.

ورصدت عدسة صدى البلد لحظات التتويج لمنتخب السنغال حيث طالب اللاعبون من ساديو ماني رفع كأس البطولة بعد مجهوداته الكبيرة لتحقيق اللقب.

توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي الهدف في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+14 احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا على مدافع السنغال ديفو بعد تدخلها على إبراهيم دياز وجذبه من القميص داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+6 ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 90+2 ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا هدف لصالح منتخب السنغال بعد أن احتسب كرة خطأ على لاعب السنغال لصالح أشرف حكيمي.