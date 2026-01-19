شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا

شهدت اللحظات الأخيرة من المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال، أحداثًا مؤسفة خارج الإطار الرياضي، بعد حالة من الفوضى داخل المدرجات تسببت فيها جماهير منتخب السنغال.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب المغرب بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وجاء هدف التتويج عن طريق بابي جاي في الدقيقة 94 من المواجهة، التي امتدت لأربعة أشواط على مدار 120 دقيقة، ليحسم أسود التيرانجا اللقب القاري بقيادة مديرهم الفني بابي ثياو، بعد مباراة اتسمت بالقوة والندية حتى لحظاتها الأخيرة.

فيديو | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي بالكراسي في نهائي أمم أفريقيا

وجاءت الواقعة عقب احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، وهو القرار الذي أثار غضبًا واسعًا داخل الملعب، خاصة بعد انسحاب لاعبي السنغال اعتراضًا قبل أن يعودوا مجددًا لاستكمال اللقاء، الذي شهد إهدار إبراهيم دياز لركلة الجزاء.

وخلال فترة التوقف، خرجت الأمور عن السيطرة في المدرجات، حيث أقدمت مجموعات من الجماهير السنغالية على تحطيم عدد من المقاعد، وقامت بإلقائها تجاه رجال الأمن والمنظمين، ما أدى إلى اشتباكات مباشرة في مشهد غير مقبول.

وتفاقمت الأحداث بعد محاولة بعض المشجعين القفز من المدرجات باتجاه محيط أرض الملعب، قبل أن تتدخل قوات الأمن لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع، وسط حالة من التوتر والارتباك داخل الملعب.

وتسببت هذه الأحداث في تشويه الأجواء الاحتفالية للنهائي القاري، الذي انتهى بتتويج منتخب السنغال باللقب، وسط مطالبات بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين في أعمال الشغب.