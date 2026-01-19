أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة..مدرب السنغال يكشف تفاصيل تهديده بالانسحاب أمام المغرب

أعلن بابى ثياو، المدير الفنى لمنتخب السنغال، عن اعتذاره لمطالبة لاعبيه بالانسحاب من نهائى كأس أمم أفريقيا، بسبب احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، والتى فشل اللاعب براهيم دياز فى تحويلها إلى هدف الانتصار.

كان جان جاك ندالا، حكم مباراة السنغال والمغرب، قرر احتساب ركلة جزاء للمغرب بعد مراجعة تقنية الفار، ما أغضب الجهاز الفنى للمنتخب السنغالى، الذى قرر مغادرة أرضية الملعب. قبل أن يتدخل سايدو مانى نجم منتخب السنغال ويسحب فريقه من غرفة خلع الملابس ومن ثم العودة للمباراة.

وفاز السنغال ببطولة كأى الأفريقية على المغرب بهدف دون ردـ جاء هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 94، بتسديدة قوية من قبل باب جايى لم يتمكن ياسين بونو من التصدى لها.

وقال ثياو فى تصريحاته لقناة «بى إن سبورتس»: "يجب تهنئة اللاعبين، لأن تحقيق اللقب كان هدفًا أردنا الوصول إليه، خاصةً هذا العا"، لقد قمنا بالتحضير جيدًا للسعى وراء هذه الكأس. واجهنا مباريات صعبة، خاصةً النهائى. لقد عانينا حقًا وأظهرنا شخصيتنا"

وعن مطالبته للاعبين بالانسحاب من المباراة بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب قال: "بعد إعادة التفكير، أعتذر عن مطالبتى للاعبين بمغادرة الملعب".

وأضاف: "أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة، ولقد تساءلنا إن كانت ركلة الجزاء صحيحة حقًا وقبل ذلك سجلنا هدفًا لم يتم احتسابه، لكن الآن نحن نتقبل أخطاء الحكم".

وأتم بابي ثياو، تصريحاته قائلاً: "ما كان يجب أن نفعل ذلك التهديد بالانسحاب لكننا نعتذر الآن لكرة القدم".