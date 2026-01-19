14 دقيقة هزت القارة السمراء .. كيف أنقذ ماني نهائي أفريقيا بين السنغال والمغرب؟

شهد نهائي كأس أمم أفريقيا بين منتخبي السنغال والمغرب واحدة من أكثر اللحظات توترا وإثارة للجدل في تاريخ البطولة بعدما توقفت المباراة في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي في مشهد كاد أن يؤدي إلى إلغائها بالكامل قبل أن تتحول الأزمة إلى نقطة فاصلة مهدت لتتويج أسود التيرانجا باللقب.

الشرارة الأولى للأحداث جاءت عقب إلغاء هدف للمنتخب السنغالي رأى لاعبوه أنه صحيح ليعقبه مباشرة احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي.

القراران المتتاليان أشعلا غضب لاعبي السنغال الذين اعتبروا ما حدث ظلما تحكيميا خاصة مع عدم لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو.

انسحاب السنغال

رد الفعل كان غير مسبوق حيث انسحب لاعبو السنغال بشكل جماعي من أرض الملعب اعتراضا على القرار وتبع ذلك توقف المباراة لما يقرب من 14 دقيقة.

ومع تصاعد التوتر اقتحمت مجموعة من الجماهير السنغالية أرضية الملعب ما أدى إلى مناوشات مع قوات الأمن وإصابة عدد من أفرادها في مشهد عكس حجم الاحتقان داخل المدرجات وخارجها.

ومع اقتراب الأمور من نقطة اللاعودة بدا أن نهائي القارة السمراء يسير نحو الإلغاء خاصة بعد أن لمح المدير الفني للسنغال بابي ثياو بإمكانية عدم استكمال اللقاء.

في تلك اللحظات الحرجة برز اسم ساديو ماني كقائد حقيقي داخل وخارج الملعب رغم غياب القائد الرسمي كاليدو كوليبالي بداعي الإيقاف.

مانى .. البطل

ماني لعب الدور الأهم في احتواء الأزمة إذ دخل غرفة الملابس غاضباً مطالباً زملاءه بالعودة إلى أرض الملعب واستكمال المباراة مهما كانت الظروف.

ووجه مانى رسالة واضحة لزملائه : الفوز باللقب أهم من أي احتجاج والتاريخ لا يتذكر سوى الأبطال.

وبحسب تصريحات لامين كامارا فإن ماني كان الوحيد الذي نجح في التأثير على الجميع قائلاً: " عندما يتحدث ساديو يستمع الجميع وطلب منا الخروج وإنهاء المباراة وكان محقا " .

واستجاب لاعبو السنغال لنداء نجمهم الأول وعادت المباراة إلى الاستئناف وسط أجواء مشحونة ونفذ إبراهيم دياز ركلة الجزاء للمغرب بطريقة استعراضية لكن الحارس إدوارد ميندي تصدى لها بثبات ليعيد الهدوء النسبي إلى صفوف السنغال ويمنحهم دفعة معنوية هائلة.

بعد ذلك اتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي حيث واصل المنتخب السنغالي تماسكه الذهني ونجح بابي جايي في تسجيل هدف التتويج في الدقيقة 94 بتسديدة قوية حسم بها اللقب لصالح بلاده وقضي علي حلم المغرب في التتويج الثاني بعد انتظار دام نصف قرن.

ورغم عدم تسجيله في النهائي كان ساديو ماني بطل المشهد دون منازع بعدما قاد زملاءه في واحدة من أصعب اللحظات مؤكداً أن القيادة الحقيقية تظهر وقت الأزمات وأن لقب السنغال لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة شخصية قوية وإصرار حتى اللحظة الأخيرة.