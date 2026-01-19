أحمد موسى: مهازل تحكيمية وفضائح بنهائي أمم إفريقيا

علق الإعلامي أحمد موسي علي تتويج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط .

وكتب أحمد موسي عبر أكس :السنغال بطلة أمم أفريقيا بعد الفوز على المنتخب المغربى ١/صفر. مهازل تحكيمية والعالم شاهد الفضائح من الحكم الكونجولى.

وتابع: نهائى أفريقى مسخرة وفضيحة وهرج ومرج فى المباراة وضياع ضربة جزاء من المغرب قبل نهاية الوقت الأصلى بثوانى .مبروك للسنغال و هارد لك للمنتخب المغربى وجماهيره هذه هى كرة القدم والسنغال تستحق الفوز .

وشهدت أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط الذي احتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، احتفالات صاخبة من جانب لاعبي السنغال عقب التتويج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0.

واحتفل اللاعبون بأعلام منتخب السنغال مع الجماهير السنغالية الحاضرة في الملعب.



توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي هدف السنغال من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 من الشوط الأول الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبذلك اللقب يرفع السنغال ألقاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية للقب الثاني في تاريخه.