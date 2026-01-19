خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة.. والتحكيم كان الأسوأ في أمم إفريقيا

أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن قرارات التحكيم في مباراة المغرب والسنغال أثارت جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى أن العدالة الإلهية كانت حاضرة في اللقاء.

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "cbc"، إن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح المغرب صحيحة من وجهة نظره، رغم أن أشرف حكيمي هو من بدأ بالاحتكاك مع مدافع السنغال.

وأضاف الخبير التحكيمي أن الهدف الملغي للمنتخب السنغالي كان هدفًا صحيحًا، مؤكدًا أن الحكم أخطأ بإطلاق صافرته قبل دخول الكرة إلى المرمى، وكان من الواجب عليه الانتظار واللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وانتقد توفيق السيد مستوى التحكيم الإفريقي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واصفًا إياه بـ"السيئ للغاية"، مشيرًا إلى وجود تحامل على الحكام المصريين، كما أكد أن حكم المباراة النهائية لم يكن على مستوى الحدث، مع غياب واضح لمعايير العقوبات والإنذارات طوال البطولة.