إبراهيم دياز يتوج بلقب هداف أمم أفريقيا رغم خسارة النهائي

تُوّج إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، بلقب هداف بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما قدّم مستويات مميزة طوال مشوار البطولة، مؤكدًا قيمته الفنية وتأثيره الكبير داخل صفوف “أسود الأطلس”، وذلك على الرغم من خسارة المنتخب المغربي أمام السنغال في المباراة النهائية.

تألق رغم مرارة الخسارة

ورغم خسارة اللقب القاري في النهائي أمام منتخب السنغال، فإن تتويج إبراهيم دياز بجائزة الهداف شكّل تعويضًا معنويًا مهمًا له وللجماهير المغربية، التي أشادت بأدائه وروحه القتالية حتى اللحظات الأخيرة من البطولة.





توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.



