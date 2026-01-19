رمضان السيد: دياز أخطأ التقدير في ركلة الجزاء.. والسنغال استحقت لقب أمم إفريقيا

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ركلة الجزاء التي أهدرها براهيم دياز جاءت نتيجة قراءة خاطئة لتحركات حارس مرمى السنغال، نافيًا وجود أي اتفاق مسبق بين اللاعب والحارس.

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "cbc"، إن أغلب لاعبي كرة القدم المتخصصين في تنفيذ ركلات الجزاء غيّروا من أسلوبهم في الفترة الأخيرة، وأصبحوا يسددون الكرة في منتصف المرمى، مشيرًا إلى أن دياز نفّذ الركلة معتقدًا أن حارس السنغال سيرتمي في أحد الجانبين.

وأضاف أن براهيم دياز يعد من أفضل لاعبي البطولة، لكن قراره في هذه اللقطة لم يكن موفقًا، مؤكدًا في الوقت نفسه استبعاده التام لفكرة وجود اتفاق بين دياز والحارس إدوارد ميندي على طريقة تنفيذ الركلة، خاصة في ظل التوتر الشديد الذي شهدته المباراة وتهديد منتخب السنغال بالانسحاب.

وأوضح رمضان السيد أن منتخب السنغال استحق التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية عن جدارة، بعدما قدم مستويات ثابتة وقوية منذ انطلاق البطولة، على عكس منتخب المغرب الذي ظهر بأداء متواضع في بعض المباريات.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تعرض لانتقادات كبيرة بسبب تذبذب الأداء، بينما حافظ منتخب السنغال على نفس المستوى الفني والبدني طوال مشواره في البطولة، وهو ما حسم اللقب لصالحه.