تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، وغادرت 9 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 25 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء – في بيان صحفي اليوم، الخميس – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34 ألفًا و591 طنًا، شملت 9712 طن يوريا، و8160 طن جبس، و700 طن أسمنت، و2022 طن علف بنجر، و13 ألفًا و997 طن بضائع متنوعة.

وأضافت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 28 ألفًا و793 طنًا، تضمنت 6966 طن قمح، و4307 أطنان ذرة، و8367 طن خردة، و800 طن حديد، و380 طن بازلاء، و3005 أطنان خشب زان، و4718 طن أبلاكاش، و250 طن بضائع متنوعة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات سجلت 497 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 40 حاوية مكافئة، في حين وصل عدد حاويات الترانزيت إلى 2709 حاويات مكافئة.

كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46 ألفًا و613 طنًا، فيما سجل رصيد مخازن القطاع الخاص 8464 طنًا.

وأضاف البيان أن قطارًا محملًا بإجمالي 1188 طن قمح غادر الميناء متجهًا إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6490 حركة.