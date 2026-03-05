محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس اللجنة الاستشارية لمبادرة جسور والوفد المرافق له

استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمبادرة "جسور"؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة بمحافظة الإسماعيلية؛ ولبحث سُبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ودعم الجهود التنموية بالمحافظة.



وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمود حمزة المنسق العام لمبادرة جسور، أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أحمد العايدي المستشار الفني والإعلامي لمبادرة جسور، وثروت عبد العزيز المدير الأكاديمي بالمبادرة.

واستهل محافظ الإسماعيلية اللقاء بالترحيب بوفد مبادرة جسور، معربًا عن سعادته بتلك المبادرة وما لها من أثر فعال في جودة التعليم، وترسيخ ثقافة "التعليم من أجل التشغيل".

وأكد المحافظ على حرص الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، على التعاون مع جميع المبادرات الجادة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة جسور لتحقيق كافة أهدافها، كما أشار إلى أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على المواطن الإسماعيلي.

ومن جانبه، وجَّه الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمبادرة جسور، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال داخل المحافظة، معربًا عن تقديره لدعم المحافظة لمبادرة جسور، ومؤكدًا تطلعه إلى تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة خلال المرحلة القادمة بما يخدم أبناء الإسماعيلية.

وأوضح أن المبادرة تنفذ في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ للتعليم، التي تعتمد على خمسة محاور رئيسية، هي الإتاحة والجودة وعدم التمييز، الإطار المؤسسي والحوكمة، التمكين التكنولوجي والرقمي، بناء الشخصية المتكاملة، القدرة التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقدم الدكتور محمود حمزة المنسق العام لمبادرة جسور، عرض كامل للمبادرة بمحافظة الإسماعيلية، وما تم خلال العام الأول من انطلاقها، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي من خلال إشراف وزارة التربية والتعليم، ودعم (التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي)، والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، والتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لقضايا التعليم، وهي مؤسسة التعليم أولًا، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة فاهم للدعم النفسي، مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، جمعية تكاتف، ومؤسسة النيل بدراوي.

ويستمر العمل بالمشروع على مدار ثلاث سنوات، بهدف رفع الكفاءة المهنية والتربوية للعاملين بقطاع التعليم العام من مرحلة رياض الأطفال، وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة الإسماعيلية، ويعتمد المشروع على عدة محاور رئيسية، وهي التدريب والتنمية المهنية المستدامة للعاملين بمدارس التعليم العام (رياض الأطفال –المرحلة الابتدائية – المرحلة الإعدادية)، بمحافظة الإسماعلية من القيادات التربوية والمعلمين والإداريين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

ومرحلة قياس الأثر من خلال برنامج الزيارات الميدانية وتدريب كوادر التقييم العلمي والأكاديمي (فريق TOT)، برنامج رعاية الطلاب المتفوقين واكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين، وكذلك برنامج دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، برنامج تطوير مدارس الخدمة المجتمعية للحد من التسرب، وبرنامج التحول الرقمي من خلال تفعيل منصة (تعليمي).