رئيس جامعة قنا يتفقد أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحرم الجامعى

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحرم الجامعي، وذلك بحضور الدكتور على غويل، عميد كلية الطب، ولفيف من القيادات الجامعية، في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

واطلع رئيس الجامعة خلال الجولة على مراحل العمل الجارية بالوحدة، والتي تشمل تطوير البنية التحتية، وإجراء توسعات لزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة الطبية وتحديثها وفق أحدث النظم الطبية.

وأوضح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، أن تطوير وحدة الغسيل الكلوي يأتي ضمن خطة الجامعة الشاملة لتحديث المستشفيات الجامعية ورفع كفاءة منشآتها الطبية، بما يواكب المعايير الحديثة في الرعاية الصحية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وقال عكاوى إن تجهيز الوحدة يتضمن عددا من الغرف المتخصصة التي تضم غرف المستلزمات الطبية، التمريض، و الأطباء، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمة العلاجية.

ووجّه رئيس جامعة قنا بالالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة في جميع مراحل التطوير، مع مراعاة تطبيق الاشتراطات الفنية والطبية المعتمدة، مؤكدًا أهمية الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لضمان سرعة تشغيل الوحدة بكامل طاقتها لخدمة المرضى.