لاعب الزمالك السابق: السنغال الأقوى في القارة وتتويجها بأمم إفريقيا مستحق

كشف محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن تتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية جاء مستحقًا عن جدارة، مشددًا على أن «أسود التيرانجا» يمثلون القوة الأبرز في القارة السمراء خلال الفترة الحالية.

وقال محمد إبراهيم، خلال ظهوره في برنامج «الماتش»، إن نهائي البطولة جمع بين أقوى منتخبين في أفريقيا، موضحًا أن السنغال والمغرب قدما مستويات كبيرة منذ انطلاق المنافسات وحتى المباراة النهائية.

وأضاف أن المنتخب السنغالي استفاد بدنيًا من مشواره في البطولة، لعدم خوضه مباريات امتدت إلى الأشواط الإضافية، على عكس المنتخب المغربي الذي لعب مباراتين إضافيتين، فضلًا عن إكماله الشوط الإضافي الأول في النهائي منقوص العدد بسبب إصابة أحد لاعبيه.

وختم نجم الزمالك السابق إلى أن إهدار عدد كبير من الفرص في المباراة النهائية يعكس قوة المنتخبين، قائلًا: "نادراً ما نشاهد نهائيًا قاريًا يهدر فيه كل فريق أكثر من أربع فرص محققة، وهذا لا يحدث إلا بين المنتخبات الكبرى".