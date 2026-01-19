قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقطاع مفاجئ للكهرباء فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال كلمة وزير الأوقاف
هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
مصر تبحث إجراءات تفعيل اتفاقيات إنشاء آبار جوفية وسدود حصاد أمطار في أوغندا ورواندا
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأوقاف "المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي"
شراء أبسطة دولية جديدة استعدادا لإقامة البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية
الكيلو بـ80 .. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم
حماس: 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم آلاف المعتقلين بلا تهمة
إسراء أشرف

لعب ساديو ماني، قائد منتخب السنغال، دورًا حاسمًا في تتويج أسود التيرانجا بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، بعدما تدخل بحكمة في واحدة من أكثر لحظات النهائي توترًا أمام المغرب.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة حالة من الجدل والفوضى، عقب احتساب الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الدقيقة 90+13، وهو القرار الذي أثار اعتراضًا واسعًا من لاعبي الجهاز الفني للسنغال، وهدد على إثره اللاعبون بالانسحاب من أرض الملعب احتجاجًا.

وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، برز ساديو ماني كلاعب قائد، حيث تدخل لإقناع زملائه بالعودة إلى أرض الملعب واستكمال اللقاء، رافضًا إنهاء النهائي بهذا الشكل، ليُستأنف اللعب بعد توقف دام عدة دقائق.

وبعد العودة، تولى إبراهيم دياز تنفيذ ركلة الجزاء، لكنه أهدرها بطريقة استعراضية على طريقة "بانينكا"، ليتصدى لها الحارس إدوارد ميندي بسهولة، لتتنفس الجماهير السنغالية الصعداء.

واستمر اللقاء إلى الأشواط الإضافية، التي شهدت تسجيل بابي جاي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 94، مانحًا السنغال لقبها القاري الثاني في تاريخها.

وأكدت هذه اللقطة مكانة ساديو ماني كقائد حقيقي داخل الملعب، بعدما كان قراره بالعودة واستكمال المباراة نقطة التحول الأهم في طريق تتويج منتخب بلاده بالبطولة الإفريقية.

