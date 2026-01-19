لحظات تحبس الأنفاس.. صدى البلد ترصد المشاهد الأخيرة على مقاعد بدلاء السنغال قبل التتويج باللقب

رصدت عدسة صدى البلد اللحظات الأخيرة من مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025.

ونجح منتخب السنغال في التتويج بلقب أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز على المغرب بنتيجة 1-0

وشهدت المباراة عدة أحداث مثيرة سبقت هدف تتويج السنغال بلقب البطولة حيث انسحب لاعبوا السنغال اعتراضا على ضربة جزاء وقبلها إلغاء هدف السنغال.

لتصبح الدقائق الأخيرة ملحمية وتحبس الأنفاس على مقاعد بدلاء السنغال قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية معلنا تتويج أسود التيرانجا باللقب.

شهدت أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط الذي احتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، احتفالات صاخبة من جانب لاعبي السنغال عقب التتويج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0.



واحتفل اللاعبون بأعلام منتخب السنغال مع الجماهير السنغالية الحاضرة في الملعب.

تتويج السنغال باللقب

توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي هدف السنغال من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 من الشوط الأول الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبذلك اللقب يرفع السنغال ألقاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية للقب الثاني في تاريخه.