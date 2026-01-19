ماذا كنت لتفعل.. كلود لوروا يكشف تفاصيل حديثه مع ماني أثناء انسحاب السنغال

كشف المدرب الفرنسى المخضرم، كلود لوروا، تفاصيل الحديث الذى دار بينه وبين السنغالى ساديو مانى، أثناء انسحاب منتخب التيرانجا من مباراة المغرب فى نهائى كأس أمم أفريقيا.

وقال لوروا فى تصريحات أبرزتها صحيفة «البطولة» المغربية: "حين بقى مانى لوحده على أرضية الملعب، جاء وسألنى: «ماذا كنت لتفعل لو كنت مكانى؟".

فأجبته: "كنت سأواصل اللعب، فالأمر غير محسوم أبدًا! ثم أعاد ساديو زملاءه إلى الملعب".

وكان المنتخب السنغالى قد انسحب من أرضية الملعب فى مشهد درامى، احتجاجا على احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح المغرب، خلال نهائى كأس أمم أفريقيا، قبل أن يعود ويتصدى الحارس ميندى للركلة، ثم تمكن أسود التيرانجا من تسجيل هدف الانتصار فى الوقت الإضافى.