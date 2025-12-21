كلود لوروا المدرب الأكثر مشاركة في كأس أمم إفريقيا

سجل المدرب الفرنسي المخضرم كلود لو روا اسمه في تاريخ كرة القدم الأفريقية كأيقونة تدريبية استثنائية، بعدما أصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات ببطولة كأس أمم إفريقيا، بمجموع 9 نسخ قاد خلالها عدة منتخبات في فترات زمنية مختلفة، محققًا إنجازات بارزة مع أكثر من فريق.

لو روا، الذي ارتبط اسمه بالكرة الأفريقية على مدار عقود، حقق إنجازاته الكبرى مع منتخب الكاميرون حين قاده لوصافة البطولة عام 1986، ثم للتتويج باللقب عام 1988.

كما قاد منتخب السنغال للمربع الذهبي في نسخة 1990، قبل أن يعود بالأسود لنسخة أخرى عام 1992 خرج خلالها من الدور الأول.

الكونغو الديمقراطية

ولم تتوقف مغامرته القارية عند ذلك الحد، إذ لعب دورًا بارزًا في مسيرة منتخب الكونغو الديمقراطية، وقاد الفريق لربع النهائي في نسختي 2006 و2015، بينما انتهت مشاركته في نسخة 2013 عند الدور الأول.

كما سجل حضورًا لافتًا مع منتخب غانا حين قاده للمربع الذهبي في بطولة 2008، قبل أن يختم مشاركاته بظهور مع منتخب توغو في نسخة 2017 التي غادرها من الدور الأول.

المشاركات التسعة

وبهذه المشاركات التسع، يُعد لو روا صاحب أكبر عدد من المشاركات كمدرب في تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا، كما يتصدر قائمة أكثر المدربين خوضًا للمباريات في البطولة برصيد 38 مباراة، ليظل رقمه شاهدًا على واحدة من أبرز التجارب التدريبية في القارة السمراء.