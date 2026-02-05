والد الطفل المتوفى بعيادة الأسنان : أجريت فحصا شاملا يثبت سلامة نجلي قبل الخضوع للعملية

قال ماجد الجنيدي والد الطفل محمد، إنّه اتخذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة قبل خضوع نجله لأي تدخل طبي، موضحًا أن الطفل كان يعاني من آلام في أسنانه، ما دفع الأسرة إلى عرضه على طبيب أسنان، والذي أشار إلى وجود أسنان متسوسة تحتاج إلى حشو حتى يتمكن الطفل من تناول الطعام دون ألم.

ترك الطفل دون علاج

وأضاف الجنيدي، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر تطبيق "zoom"، في حلقة اليوم، الخميس، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنه ناقش مع الطبيب تفاصيل العلاج والتكلفة، بعد أن أبلغه بأن الحالة تتطلب حشو جميع الأسنان المتسوسة في إجراء واحد، مشيرًا إلى أن الطبيب أكد له أن ترك الطفل دون علاج قد يؤدي إلى تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على الأكل، وهو ما دفعه للموافقة على الإجراء.

وشدد والد الطفل على أنه لم يكتفِ بتشخيص طبيب الأسنان، بل أجرى لنجله كشفًا طبيًا كاملًا لدى طبيب أطفال، شمل القلب والحساسية وكافة الفحوصات اللازمة قبل التخدير، مؤكدًا أنه قدّم التقرير الطبي للطبيب قبل العملية، وأن التقرير أثبت أن الطفل كان يتمتع بصحة جيدة قبل دخوله غرفة العمليات.