نجم المغرب السابق يحذر من الثقة قبل مواجهة جزر القمر في كأس أمم إفريقيا

حذر الدولي المغربي السابق كريم الأحمدي لاعبي أسود الأطلس من السقوط في فخ الثقة الزائدة قبل انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب اليوم الأحد، مؤكدًا أن الرهان على التتويج باللقب يجب ألا يحجب المخاطر الذهنية والضغط المنتظر داخل البطولة.

وأكد الأحمدي، في تصريحات لشبكة ESPN، أن المنتخب المغربي يمتلك كل المقومات للفوز باللقب، خاصة مع الجيل الحالي الذي اكتسب خبرة كبيرة عقب المشاركة التاريخية في مونديال قطر 2022، لكنه شدد على أن هذا التفوق النظري قد يتحول إلى نقطة ضعف في حال غياب التركيز.

وأوضح القائد الأسبق لأسود الأطلس أن المنتخب اعتاد في كأس العالم على اللعب بتنظيم دفاعي أمام منتخبات قوية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، بينما سيكون مطلوبًا منه الآن تقديم كرة هجومية والهيمنة على مجريات اللعب، وهو ما قد يصعّب المهمة: "أصبح المغرب مطالبًا بأخذ زمام المبادرة في معظم المباريات.. الجمهور ينتظر كرة قدم هجومية وسيطرة واضحة".

كما استعاد الأحمدي واقعة الخروج المفاجئ من ثمن نهائي كأس الأمم 2019 أمام بنين، مؤكدًا أن دخول المنتخب تلك المباراة كمرشح للفوز كان أحد أسباب السقوط: "تصدرنا مجموعتنا بعد فوز كبير على كوت ديفوار، لكن أول مباراة إقصائية غيرت كل شيء.. الثقة الزائدة دائمًا كانت مشكلة".

وأضاف أن الضغط الجماهيري والمطالبة بالفوز بالبطولة قد يشكلان تحديًا إضافيًا: "الجمهور المغربي سيكون اللاعب رقم 12، لكن كل مشجع ينتظر اللقب.. أن تكون المرشح الأول وتلعب على أرضك قد يمثل فخًا حقيقيًا".

وشدد الأحمدي على أن تجاوز هذا العامل الذهني سيكون مفتاحًا حاسمًا لطموحات المنتخب المغربي في النسخة الحالية.