شاهد.. رئيس جزر القمر يحضر مران منتخب بلاده الأخير قبل مواجهة المغرب بـ أمم إفريقيا

حرص غزالي عثمان رئيس جزر القمر على حضور التدريب الختامي لمنتخب بلاده استعدادا لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وطالب رئيس جزر القمر لاعبي المنتخب بضرورة تقديم أداء مميز في المباراة الافتتاحية وتقديم أنفسهم كلاعبين مميزين في القارة السمراء.

يترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القمر، في مواجهة قوية تقام على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الأولى).

ويسعى أسود الأطلس إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية مثالية وحصد أول ثلاث نقاط، بينما يطمح منتخب جزر القمر في الظهور بصورة مشرفة وتحقيق مفاجأة في ضربة البداية.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر

تقام مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر

حصلت شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية على حقوق البث الحصري لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعلنت الشبكة نقل مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر عبر مجموعة من قنواتها المشفرة، وهي:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3