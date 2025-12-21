قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. رئيس جزر القمر يحضر مران منتخب بلاده الأخير قبل مواجهة المغرب بـ أمم إفريقيا

رئيس جزر القمر
رئيس جزر القمر
عبدالله هشام

حرص غزالي عثمان رئيس جزر القمر على حضور التدريب الختامي لمنتخب بلاده استعدادا لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وطالب رئيس جزر القمر لاعبي المنتخب بضرورة تقديم أداء مميز في المباراة الافتتاحية وتقديم أنفسهم كلاعبين مميزين في القارة السمراء.

يترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القمر، في مواجهة قوية تقام على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الأولى).

ويسعى أسود الأطلس إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية مثالية وحصد أول ثلاث نقاط، بينما يطمح منتخب جزر القمر في الظهور بصورة مشرفة وتحقيق مفاجأة في ضربة البداية.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر

تقام مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر

حصلت شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية على حقوق البث الحصري لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعلنت الشبكة نقل مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر عبر مجموعة من قنواتها المشفرة، وهي:

beIN SPORTS MAX 1
beIN SPORTS MAX 2
beIN SPORTS MAX 3

جزر القمر المغرب أمم أفريقيا منتخب المغرب رئيس جزر القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

جهاز الكمبيوتر القابل للطي

بميزة جديدة طال انتظارها.. هواوي تفاجئ حاملي أجهزة الكمبيوتر المحمولة

تركب عربيه ايه مستعملة في مصر

تركب عربية «مستعملة» نوعها إيه في 2025 بـ 600 ألف جنيه | اعرف المواصفات

تاريخ شركة إنفينيتي لصناعة السيارات

موديلات فاخرة.. محطات بارزة في تاريخ شركة إنفينيتي لصناعة السيارات

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد