الكاف: الكونغولي «ندالا» حكمًا لافتتاح أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إسناد مهمة إدارة مباراة افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 للحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا، في اللقاء الذي يجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القمر.

وتقام المباراة مساء اليوم الأحد على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في افتتاح النسخة الـ35 من البطولة القارية المنتظرة.

حكم دولي بخبرة قارية كبيرة

يُعد جان جاك ندالا من أبرز حكام القارة السمراء خلال السنوات الأخيرة، حيث حصل على الشارة الدولية عام 2013، ونجح منذ ذلك الحين في تثبيت أقدامه ضمن قائمة حكام النخبة الأفريقية «A». ويتميز الحكم الكونغولي بشخصية قوية داخل الملعب، وهدوء ملحوظ في إدارة المباريات، إلى جانب قراراته الحاسمة في المواقف الصعبة.

الظهور الرابع في أمم أفريقيا

تمثل نسخة أمم أفريقيا 2025 الظهور الرابع لندالا في البطولة القارية، بعدما سبق له المشاركة في نسخ 2019 و2021 و2023. ويعكس هذا التواجد المتكرر ثقة الاتحاد الأفريقي في قدراته التحكيمية، خاصة في المباريات الكبرى التي تتطلب خبرة عالية في التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية.

إدارة مباريات حاسمة قارياً ودولياً

لم يقتصر حضور ندالا على بطولة أمم أفريقيا فقط، بل شارك بانتظام في إدارة مباريات قوية ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية. كما أُسندت إليه عدة مواجهات إقصائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا، ما منحه خبرة واسعة في إدارة اللقاءات المصيرية.

مرشح لكأس العالم 2026

يُعد جان جاك ندالا أحد أبرز المرشحين لتمثيل القارة الأفريقية في كأس العالم 2026، في ظل مستواه المميز وتقييماته الإيجابية من لجنة الحكام بالكاف والفيفا. ويأمل الحكم الكونغولي أن تكون مشاركته في افتتاح أمم أفريقيا 2025 خطوة جديدة تعزز مسيرته الدولية وتؤكد مكانته بين نخبة حكام العالم.



