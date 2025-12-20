قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025
إلغاء بطولة أفريقيا للمحليين واستحداث بطولة جديدة للمنتخبات كل عامين
الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل
الإمارات تعتمد علاجا جينيا لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جاهزية حكيمي للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بعد تعافيه من الإصابة

حكيمي
حكيمي
مجدي سلامة

أعلن أشرف حكيمي، أفضل لاعب أفريقي في المغرب، في مؤتمر صحفي يوم السبت، عن تعافيه من إصابة في الكاحل وجاهزيته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

كانت مشاركة قائد المنتخب المغربي في البطولة التي تُقام على أرضه موضع شك بعد تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وتداولت التكهنات حول تعافيه منذ ذلك الحين، إلا أن حكيمي، البالغ من العمر 27 عامًا، بدا واثقًا من نفسه عشية المباراة الافتتاحية يوم الأحد.

يستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة التي تستمر شهرًا بمواجهة جزر القمر في الرباط يوم الأحد، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيُمنح حكيمي مزيدًا من الوقت للتعافي.

وقال للصحفيين: "أشعر أنني بحالة جيدة. ألتزم بالبرنامج العلاجي مع الأطباء والمدرب (وليد الركراكي). بعد ذلك، سنرى ما سيقرره المدرب. يمكنكم سؤاله".

وأضاف: كنتُ خائفًا بعد إصابتي لم أُرِد أن أغيب عن بطولة كأس الأمم التي نستضيفها وأردتُ أن أكون مع الفريق ولا أعرف متى سألعب، لكنني أشعر أنني جاهز".

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي نفسه: "لقد بذل جهدًا استثنائيًا".

"لم تكن إصابته بسيطة. لقد اتخذ بعض القرارات الصعبة من أجل بلاده. بصفتي مدربًا ومغربيًا، أود أن أشكره أمام الجميع. إنه قدوة حقيقية". ومع ذلك، لم يُبدِ رغراغي رأيًا قاطعًا بشأن مشاركة حكيمي في مباراة افتتاح المجموعة الأولى يوم الأحد.

"هل سيبدأ المباراة، أم سنريحه؟" سنرى، هذا قراري،" قال المدرب. "قد يبدأ المباراة غدًا... أو لا." تُوِّج حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشهر الماضي، لكنه ظهر في الحفل الذي أقيم في الرباط متكئًا على عكازين، مما أثار الشكوك حول قدرته على التعافي في الوقت المناسب للنهائيات.

لكن تم اختياره ضمن تشكيلة المنتخب في وقت سابق من هذا الشهر، ثم شوهد يتدرب مع بقية اللاعبين هذا الأسبوع.

حكيمي المغرب كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

خلال الجولة

وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تتفقدان تطوير كورنيش ومناطق إسنا التاريخية بالأقصر

وزير التموين

التموين تقرر إغلاق أحد مصانع تعبئة البوتاجاز لارتكابه مخالفات

وزير المالية

وزير المالية:هدفنا الاستراتيجي توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد