جاهزية حكيمي للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بعد تعافيه من الإصابة

أعلن أشرف حكيمي، أفضل لاعب أفريقي في المغرب، في مؤتمر صحفي يوم السبت، عن تعافيه من إصابة في الكاحل وجاهزيته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

كانت مشاركة قائد المنتخب المغربي في البطولة التي تُقام على أرضه موضع شك بعد تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وتداولت التكهنات حول تعافيه منذ ذلك الحين، إلا أن حكيمي، البالغ من العمر 27 عامًا، بدا واثقًا من نفسه عشية المباراة الافتتاحية يوم الأحد.

يستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة التي تستمر شهرًا بمواجهة جزر القمر في الرباط يوم الأحد، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيُمنح حكيمي مزيدًا من الوقت للتعافي.

وقال للصحفيين: "أشعر أنني بحالة جيدة. ألتزم بالبرنامج العلاجي مع الأطباء والمدرب (وليد الركراكي). بعد ذلك، سنرى ما سيقرره المدرب. يمكنكم سؤاله".

وأضاف: كنتُ خائفًا بعد إصابتي لم أُرِد أن أغيب عن بطولة كأس الأمم التي نستضيفها وأردتُ أن أكون مع الفريق ولا أعرف متى سألعب، لكنني أشعر أنني جاهز".

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي نفسه: "لقد بذل جهدًا استثنائيًا".

"لم تكن إصابته بسيطة. لقد اتخذ بعض القرارات الصعبة من أجل بلاده. بصفتي مدربًا ومغربيًا، أود أن أشكره أمام الجميع. إنه قدوة حقيقية". ومع ذلك، لم يُبدِ رغراغي رأيًا قاطعًا بشأن مشاركة حكيمي في مباراة افتتاح المجموعة الأولى يوم الأحد.

"هل سيبدأ المباراة، أم سنريحه؟" سنرى، هذا قراري،" قال المدرب. "قد يبدأ المباراة غدًا... أو لا." تُوِّج حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشهر الماضي، لكنه ظهر في الحفل الذي أقيم في الرباط متكئًا على عكازين، مما أثار الشكوك حول قدرته على التعافي في الوقت المناسب للنهائيات.

لكن تم اختياره ضمن تشكيلة المنتخب في وقت سابق من هذا الشهر، ثم شوهد يتدرب مع بقية اللاعبين هذا الأسبوع.