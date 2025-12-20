دافع عن والدها..نجلة الراحل محمد التابعي تشكر أيمن الحكيم بسبب فيلم الست

وجهت شريفة التابعي، نجلة الكاتب الصحفي الراحل محمد التابعي، رسالة شكر وامتنان للكاتب أيمن الحكيم، بعد انتقاده لفيلم الست لإظهار والدها بصورة سيئة.

وكتب أيمن الحكيم عبر «فيسبوك»: «تلقيت اتصالا كريما من السيدة الفاضلة شريفة محمد التابعى، امتنانا على ما كتبته دفاعا عن والدها ضد ما تعرض له من إهانة فى فيلم الست، وجهل صناعه بقيمة وعظمة أمير الصحافة المصرية المتوج وأستاذ أساتذتها محمد التابعى».

وأضاف: « تم تقديمه على أنه محرر فنى يطارد أم كلثوم ليحصل منها على تصريح صحفى، فتكافئه بمنحه 5 آلاف جنيه ليؤسس بها مجلة فنية لتكتب فيها مقالات صحفية،ليتحول المشهد إلى مسخرة سينمائية ستظل فى جبين صناع الفيلم، أولا لأن الأستاذ التابعى يومها كان رئيسا لتحرير مجلة آخر ساعة التى أسسها فبل هذا الواقعة بعشر سنوات».

وتابع: «ثم أنه كان يقضى نصف العام سائحا فى أوربا على نفقته ولا يحتاج إلى فلوس الست، ثم أن الأستاذ التابعى وقتها كان أشهر كتاب المقالات السياسية مش الحوارات الفنية، ثم من أين جاء صناع الفيلم بحكاية رغبة أم كلثوم بكتابة مقالات صحفية،كون إنهم شافوا مقال بقلم أم كلثوم فى مجلة فلا يعنى أبدا أنه بقلمها».

واستكمل: «لو كان صناع الفيلم تعبوا نفسهم شوية وسألوا أهل الصنعة لعرفوا أن مقالات النجوم كانت مجرد موضة،ويكتبها الصحفيون باسمهم،ويمكن أن تصادف مقالات مثلا بقلم سامية جمال التى لم تكن تعرف القراءة ولا الكتابة أصلا، على أية حال،ما تعرض له الأستاذ التابعى من إهانة على يد صناع الفيلم فرصة ومناسبة لتكريم الرجل».

واختتم: «صدمتنى الأستاذة شريفة التابعى بأن نقابة الصحفيين لم تكرم والدها أبدا رغم مكانته وتاريخه ودوره فى تأسيسها،هذه دعوة للصديق العزيز نقيب الصحفيين المصريين الأستاذ خالد البلشى ومجلس النقابة المحترم لتكريم أمير الصحافة المصرية وأحد أهم صناع مجدها،إنه أفضل رد على ما ارتكبه الجهلة فى حقه».

ويُصنَّف فيلم «الست» كعمل سينمائي ينتمي إلى فئة السيرة الذاتية، إذ يتناول رحلة حياة الأسطورة أم كلثوم، مستعرضًا مراحل نشأتها وبداياتها الفنية منذ انتقالها من قريتها الصغيرة إلى القاهرة بحثًا عن حلم الطرب والموسيقى، ويسلّط الضوء على التحديات المجتمعية التي واجهتها في سنواتها الأولى، بما في ذلك اضطرارها لارتداء ملابس الصبيان في بعض المحطات، قبل أن يقودها صوتها الفريد وموهبتها الاستثنائية إلى قمة المجد، لتصبح واحدة من أبرز النساء العربيات وأكثرهن تأثيرًا في تاريخ الفن.

الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وتقوم ببطولته منى زكي، وتشاركها مجموعة من الفنانين، بينهم محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.