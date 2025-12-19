قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

طارق الإبياري لـ ست ستات : كلمة «لو كنت مهتم» ممكن تودّي العلاقة في داهية

طارق الابياري
طارق الابياري
منار عبد العظيم

أكد الفنان طارق الإبياري أن الخلافات الزوجية جزء طبيعي من أي بيت، لكنها قد تتحول إلى أزمات حقيقية إذا لم تُدار بحكمة.

 وحذّر من بعض العبارات التي تُقال وقت الغضب، وعلى رأسها جملة «لو كنت مهتم»، مؤكدًا أنها قد تُشعل الخلاف وتُعقّد الأمور بدلًا من حلّها.

وأوضح أن كثيرًا من المشاحنات تبدأ نتيجة الضغوط الكبيرة والمسؤوليات المتراكمة التي يتحملها الرجل داخل الأسرة، سواء كانت مادية أو نفسية، لكن ذلك لا يبرر العصبية أو التصعيد.

ثقافة الاعتذار تحفظ استقرار البيت

وخلال حلوله ضيفًا على برنامج «ست ستات» المذاع على قناة DMC، شدد طارق الإبياري على أهمية ثقافة الاعتذار كوسيلة أساسية للحفاظ على الهدوء داخل المنزل، قائلًا: «لو أنا غلطان بعتذر، وعندي ثقافة الاعتذار».

وأكد أن الاعتذار لا ينتقص من قدر الرجل، بل يعكس نضجه واحترامه لشريكة حياته، ويساعد على إنهاء الخلافات قبل تفاقمها.

الاعتذار حتى دون خطأ أحيانًا

وكشف الإبياري أنه في بعض المواقف يفضّل الاعتذار حتى لو لم يكن مخطئًا، بهدف تهدئة الأجواء وإنهاء الخلاف سريعًا. وأوضح أن زوجته تُقدّر هذا التصرف، معتبرًا أن التفاهم والمرونة عنصران أساسيان لاستمرار أي علاقة زوجية ناجحة، خاصة في ظل ضغوط الحياة اليومية.

وأضاف أن العناد والتمسك بالمواقف قد يحوّلان خلافًا بسيطًا إلى أزمة كبيرة دون داعٍ.

مواقف طريفة من الحياة الزوجية

وشارك طارق الإبياري في فقرة طريفة بعنوان «خناقة ولا مش خناقة»، حيث أجاب عن أسئلة سريعة بنعم أو لا. وأشار، بروح ساخرة، إلى أن من أكثر الأمور التي قد تُثير خلافًا بسيطًا بينه وبين زوجته هي القِربة السخنة، في مثال يعكس طبيعة الخلافات اليومية البسيطة داخل البيوت.

وأكد أن الضحك وتخفيف حدة الأمور يساعدان كثيرًا في تجاوز أي توتر.

«ست ستات» يناقش قضايا الأسرة والمجتمع

يُذكر أن برنامج «ست ستات» يُعرض على قناة DMC، وتقدمه الإعلاميات: سالي شاهين، نهى عبد العزيز، شريهان أبو الحسن، آية جمال الدين، جاسمين طه زكي، وسناء منصور. ويسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة والمجتمع والأسرة، من خلال فقرات اجتماعية تناقش التحديات اليومية التي تواجه الأسرة المصرية.

طارق الإبياري ست ستات الفنان طارق الإبياري

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

