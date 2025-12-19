طارق الإبياري: الكوميديا رسالة إنسانية .. وبيتي خط أحمر

أكد الفنان طارق الإبياري أن الكوميديا بالنسبة له لا تقتصر على كونها أداءً فنيًا أو وسيلة للترفيه فقط، بل هي رسالة إنسانية حقيقية يسعى من خلالها إلى إدخال البهجة على قلوب الناس والتخفيف عن ضغوط الحياة اليومية.

أوضح أنه يحرص دائمًا على أن تكون أعماله حاملة لطاقة إيجابية، لأن الضحك في نظره وسيلة فعالة للتقارب بين البشر وبث روح التفاؤل داخل المجتمع.

وأشار الإبياري إلى أن الفنان الكوميدي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الجمهور، فالمشهد البسيط القادر على رسم الابتسامة قد يغير يوم إنسان بالكامل، وهو ما يجعله حريصًا على اختيار أدواره وتقديمها بصدق وعفوية.

مواقف يومية تتحول إلى كوميديا

وتحدث طارق الإبياري عن تفاصيل الحياة اليومية داخل المنزل، موضحًا أن بعض الخلافات البسيطة قد تتحول أحيانًا إلى مواقف طريفة، مثل الجدل حول أشياء صغيرة كالبحث عن “فردة شراب”. وأكد أنه يفضل التعامل مع هذه الأمور بهدوء وروح مرنة، بعيدًا عن العصبية أو تضخيم المشكلات.

وأضاف أنه يؤمن بأهمية النظام داخل البيت، معتبرًا أن ترتيب الأشياء ووضع كل شيء في مكانه الصحيح يجنّب الأسرة كثيرًا من الخلافات اليومية، ويساعد على خلق جو من الراحة والاستقرار.

حياة زوجية قائمة على التفاهم

وخلال لقائه ببرنامج «ست ستات» المذاع على قناة DMC، كشف الفنان طارق الإبياري عن جانب إنساني من حياته الزوجية، مشيرًا إلى نصيحة غالية تلقاها من الفنانة سوسن بدر، حين قالت له: «أوعى تنام ومراتك زعلانة». وأكد أنه يؤمن بهذه النصيحة إيمانًا شديدًا، موضحًا أنه لا يحب أن ينام وهو غاضب، فكيف أن يترك زوجته على خلاف معه.

وأشار إلى أنه يسعى دائمًا لتجاوز الخلافات في وقتها وعدم تضخيم الأمور، لأن استمرار الزعل قد يخلق مسافات غير ضرورية داخل العلاقة الزوجية.

الصداقة أساس الاستقرار

وأوضح طارق الإبياري أنه لا يشعر بالغيرة في حياته الزوجية، مؤكدًا أن الثقة المتبادلة هي الأساس الحقيقي للاستقرار. وأضاف أن زوجته تحملت معه الكثير خلال مشواره الفني، وهو ما جعله يعتبرها شريكة حقيقية في الحياة وأقرب أصدقائه.

وأشار إلى أنه في حال حدوث أي خلاف، يحاول أن يضع نفسه مكانها ليفهم الموقف من وجهة نظرها، إيمانًا منه بأن التفاهم والاحتواء هما سر نجاح أي علاقة زوجية.

برنامج «ست ستات»

ويُذكر أن برنامج «ست ستات» يُعرض على قناة DMC، وتقدمه مجموعة من الإعلاميات وهن: سالي شاهين، نهى عبد العزيز، شريهان أبو الحسن، آية جمال الدين، جاسمين طه زكي، وسناء منصور، حيث تقدم كل إعلامية الحلقة في يوم مختلف من أيام الأسبوع، بينما تشارك المذيعات الست معًا في حلقة يوم الجمعة.

ويركز البرنامج على قضايا المرأة والمجتمع والأسرة، ويقدم فقرات متنوعة تهم الشارع المصري، كما يناقش التحديات اليومية التي تواجه الأسرة، في إطار اجتماعي وإنساني يعكس واقع المجتمع المصري.