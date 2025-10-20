طارق الإبياري بإطلالة أنيقة في مهرجان الجونة.. صور

شارك الفنان طارق الإبياري، متابعيه وجمهوره إطلالة جذابة، خلال حضوره فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وظهر طارق مرتديا بدلة أنيقة باللون الجرين، الأخضر الفاتح.ونسق أسفلها قميص أبيض، وبنطلون أبيض.

في اليوم الرابع من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، عقدت جلسة حوارية بعنوان "رحلة مع الأستاذ: من عدسته إلى عوالمهم الخاصة – مئوية يوسف شاهين"، أدارها أحمد شوقي، وشارك فيها المخرج فريد بوغدير، والمخرج داوود أولاد السيد، والمنتج جابي خوري، والفنانة يسرا، بحضور لبلبة وحسين فهمي وخالد يوسف ومفيدة فوزي ويسرا اللوزي والمنتج محمد العدل وانتشال التميمي وبوسي شلبي ومحمود حميدة وخالد سليم وعمرو جمال وإنجي علي وإلهام شاهين وهالة صدقي وسارة عبد الرحمن وداليا شوقي النقاد طارق الشناوي، محمد طارق، محمد نبيل ومجموعة كبيرة من الفنانين وصناع السينما.